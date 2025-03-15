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Торино - Эмполи 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 21:45
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
15 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Торино
Эмполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Эмполи, которое состоится 15 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Эмполи
Эмполи
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
16 Норвегия зщ Маркус Педерсен
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
34 Италия зщ Кристиано Бираги
28 Италия пз Самуэле Риччи
22 Италия пз Чезаре Казадей
10 Хорватия пз Никола Влашич
7 Франция нп Янн Карамо
11 Северная Македония нп Элиф Элмас
18 Шотландия нп Че Адамс
1 Италия вр Марко Сильвестри
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
35 Италия зщ Лука Мариануччи
22 Италия зщ Маттиа Де Шильо
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
5 Италия пз Альберто Грасси
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
13.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Эмполи0 : 1Торино
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Торино1 : 2Эмполи
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Эмполи3 : 2Торино
16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Торино1 : 0Эмполи
28.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Эмполи2 : 2Торино
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Торино1 : 1Эмполи
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Эмполи1 : 3Торино
02.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Торино2 : 2Эмполи
19.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Эмполи4 : 1Торино
26.12.2018 Италия - Серия А 18-й тур Торино3 : 0Эмполи
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 2Торино
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 0 : 2Торино
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Торино2 : 1
14.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 2Торино
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Торино1 : 1
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Эмполи0 : 1
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 1Эмполи
26.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 2 : 4Эмполи
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Эмполи0 : 5
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 0Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2858
4
Лига чемпионов
Ювентус2852
5
Лига Европы
Лацио2851
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2840
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2826
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2814

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