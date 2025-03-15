Торино - Эмполи 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 21:45
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
15 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Эмполи, которое состоится 15 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Эмполи
Эмполи
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|10
|пз
|Никола Влашич
|7
|нп
|Янн Карамо
|11
|нп
|Элиф Элмас
|18
|нп
|Че Адамс
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|35
|зщ
|Лука Мариануччи
|22
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|13.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|28.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|1 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 3
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|4 : 1
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|26.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 5
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|28
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|28
|14