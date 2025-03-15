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Нант - Лилль 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 18:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
15 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Нант
Лилль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лилль, которое состоится 15 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лилль
Лилль
16 Португалия вр Антони Лопеш
11 Франция зщ Маркус Коко
24 Гвинея зщ Сайду Соу
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
3 Франция зщ Николя Козза
8 Франция пз Йоанн Лепенан
6 Бразилия пз Дуглас
66 Франция пз Луи Леру
27 Нигерия пз Мозес Саймон
39 Франция нп Маттис Аблин
31 Египет нп Мостафа Мохамед
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Алжир зщ Айсса Манди
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
32 Франция пз Айюб Буадди
21 Франция пз Бенжамен Андре
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
10 Франция пз Реми Кабелла
19 Бельгия нп Матиас Фернандес
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Лилль1 : 1Нант
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Нант1 : 2Лилль
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Лилль2 : 0Нант
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль2 : 1Нант
12.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Нант1 : 1Лилль
19.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Нант0 : 1Лилль
27.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Лилль1 : 1Нант
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Нант0 : 2Лилль
25.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Лилль2 : 0Нант
01.03.2020 Франция - Лига 1 27-й тур Нант0 : 1Лилль
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Нант0 : 1
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 2 : 0Нант
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Нант3 : 1
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 7 : 1Нант
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Нант0 : 2
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Лилль1 : 2
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Лилль1 : 0
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1Лилль
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 4 : 1Лилль
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Лилль2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2549
3
Лига чемпионов
Ницца2546
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2544
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2542
7 Страсбург2540
8 Ланс2536
9 Брест2536
10 Тулуза2534
11 Осер2531
12 Ренн2529
13 Анже2527
14 Нант2524
15 Реймс2522
16
Стыковая зона
Гавр2521
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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