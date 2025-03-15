Нант - Лилль 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 18:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
15 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лилль, которое состоится 15 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Лилль
Лилль
|16
|вр
|Антони Лопеш
|11
|зщ
|Маркус Коко
|24
|зщ
|Сайду Соу
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|3
|зщ
|Николя Козза
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|6
|пз
|Дуглас
|66
|пз
|Луи Леру
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|32
|пз
|Айюб Буадди
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|10
|пз
|Реми Кабелла
|19
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Бруно Женезио
История личных встреч
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|12.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|25.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|25
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|25
|42
|7
|Страсбург
|25
|40
|8
|Ланс
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Тулуза
|25
|34
|11
|Осер
|25
|31
|12
|Ренн
|25
|29
|13
|Анже
|25
|27
|14
|Нант
|25
|24
|15
|Реймс
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15