Кёльн - Дармштадт 98 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 21:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
15 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Дармштадт 98, которое состоится 15 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|18.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|5 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|01.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|26.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|24.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|28.01.2017
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 6
|27.08.2016
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|23.04.2016
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|27.11.2015
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|14.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 0
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 1
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|26
|48
| 2
Повышение
|Кёльн
|25
|44
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|25
|43
|4
|Магдебург
|26
|42
|5
|Падерборн 07
|25
|42
|6
|Ганновер-96
|26
|42
|7
|Эльверсберг
|25
|40
|8
|Нюрнберг
|25
|38
|9
|Фортуна
|25
|38
|10
|Карлсруэ
|25
|36
|11
|Шальке-04
|26
|33
|12
|Гройтер Фюрт
|25
|33
|13
|Дармштадт 98
|25
|31
|14
|Герта
|25
|26
|15
|Пройссен Мюнстер
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ян
|25
|16