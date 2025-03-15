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Кёльн - Дармштадт 98 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 21:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
15 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
Кёльн
Дармштадт 98

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Дармштадт 98, которое состоится 15 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
18.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 985 : 1Кёльн
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн0 : 2Дармштадт 98
01.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Дармштадт 980 : 1Кёльн
26.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Кёльн1 : 2Дармштадт 98
24.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Дармштадт 980 : 3Кёльн
28.01.2017 Германия - Бундеслига 18-й тур Дармштадт 981 : 6Кёльн
27.08.2016 Германия - Бундеслига 1-й тур Кёльн2 : 0Дармштадт 98
23.04.2016 Германия - Бундеслига 31-й тур Кёльн4 : 1Дармштадт 98
27.11.2015 Германия - Бундеслига 14-й тур Дармштадт 980 : 0Кёльн
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 1Кёльн
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 0Кёльн
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Кёльн1 : 1
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 3 : 0Кёльн
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Кёльн1 : 0
07.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Дармштадт 983 : 0
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 4 : 1Дармштадт 98
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Дармштадт 982 : 0
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 0Дармштадт 98
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Дармштадт 980 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2648
2
Повышение
Кёльн2544
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2543
4 Магдебург2642
5 Падерборн 072542
6 Ганновер-962642
7 Эльверсберг2540
8 Нюрнберг2538
9 Фортуна2538
10 Карлсруэ2536
11 Шальке-042633
12 Гройтер Фюрт2533
13 Дармштадт 982531
14 Герта2526
15 Пройссен Мюнстер2523
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2523
17
Зона вылета
Ульм 18462519
18
Зона вылета
Ян2516

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