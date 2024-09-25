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ПАОК - Виктория Пльзень 24 Октября прямая трансляция

24 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
ПАОК
Виктория Пльзень

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Виктория Пльзень, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
ЧехияМирослав Коубек
История личных встреч
20.10.2024Греция — Суперлига8-й тур1 : 1ПАОК
06.10.2024Греция — Суперлига7-й тур0 : 2ПАОК
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турПАОК0 : 1
29.09.2024Греция — Суперлига6-й турПАОК0 : 1
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур3 : 1ПАОК
19.10.2024Чехия — Высшая лига12-й тур1 : 3Виктория Пльзень
06.10.2024Чехия — Высшая лига11-й турВиктория Пльзень2 : 0
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турВиктория Пльзень0 : 0
29.09.2024Чехия — Высшая лига10-й турВиктория Пльзень1 : 1
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур3 : 3Виктория Пльзень
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги Европы: ПАОК — «Виктория Пльзень». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Галатасарай37
2
1/8 финала
Будё-Глимт37
3
1/8 финала
Лацио26
4
1/8 финала
Лион26
5
1/8 финала
Стяуа26
6
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур26
7
1/8 финала
Андерлехт26
8
1/8 финала
Аякс24
9
Плей-офф
Хоффенхайм24
10
Плей-офф
Славия П24
11
Плей-офф
Мидтьюлланн24
12
Плей-офф
Айнтрахт Ф24
13
Плей-офф
Атлетик Б24
14
Плей-офф
Фенербахче24
15
Плей-офф
Олимпиакос23
16
Плей-офф
Рейнджерс23
17
Плей-офф
АЗ Алкмар23
18
Плей-офф
Эльфсборг33
19
Плей-офф
Мальмё23
20
Плей-офф
Брага33
21
Плей-офф
Твенте22
22
Плей-офф
Манчестер Юнайтед22
23
Плей-офф
Виктория Пльзень22
24
Плей-офф
Реал Сосьедад21
25 Ницца21
26 Порту21
27 Юнион21
28 Рома21
29 Лудогорец21
30 РФШ21
31 Ференцварош20
32 Маккаби Т-А20
33 ПАОК20
34 Карабах20
35 Динамо К20
36 Бешикташ20

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