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«Ювентус» объявил о переходе Луиса из «Астон Виллы»

Дата публикации: 30-06-2024

«Ювентус» посредством официального сайта отчитался о появлении новичка в команде Тиагу Мотты. Им стал 26-летний Дуглас Луис, ранее защищавший цвета «Астон Виллы».

Стороны заключили контракт на 5 лет. Туринцы заплатят за центрального полузащитника сборной Бразилии 50 000 000 евро. При этом подчеркивается, что платеж будет разбит на четыре транша – по 12,5 млн в год.

«Приветствуем в «Ювентусе», Дуглас! С нетерпением ждем твоего появления на поле», - сообщает пресс-служба «бьянконери».

Луис выступал за «Виллу» с 2019 года после перехода из «Манчестер Сити». По ходу сезона 2023/24 он сыграл 53 встречах во всех соревнованиях (10 забитых мячей, 10 результативных пасов).

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