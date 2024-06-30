«Барселона» сделала предложение по аренде игрока «Халл Сити»

Дата публикации: 30-06-2024

«Sky Sport» сообщает, что «Барселона» продолжает вести активную работу по трансферу Джейдена Филогена.



Каталонцы направили «Халл Сити» официальное предложение об аренде вингера до конца следующего сезона. При этом «сине-гранатовые» обязуются выкупить контракт 22-летнего англичанина за 20-30 млн евро. Точная сумма сделки будет зависеть от количества игрового времени Джейдона.



Филоген обучался футболу в школе «Астон Виллы». За «чёрно-янтарных» выступает с 2023 года. В прошлом розыгрыше Чемпионшипа провел за клуб 32 матча и забил 12 голов. Также на счету игрока 6 ассистов на партнеров по команде.



«Transfermarkt» оценивает стоимость Филогена в пятнадцать миллионов евро.