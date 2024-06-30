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«Челси» подпишет полузащитника «Лестера» Дьюсбери-Холла

Дата публикации: 30-06-2024

Кирнан Дьюсбери-Холл близок к смене клубной прописки. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, хавбек «Лестер Сити» уйдет на повышение в «Челси».

Трансфер 25-летнего англичанина уже согласован. «Лисы» получат за своего воспитанника 30 млн фунтов (около € 35 млн). В ближайшее время Кирнан прибудет в Лондон для прохождения медобследования перед подписанием 6-летнего контракта с «аристократами».

Источник добавил, что ради переговоров с «Челси» полузащитник пожертвовал отпуском.

Дьюсбери-Холл представляет основную команду «Лестера» с 2021 года. В минувшем сезоне на его счету 49 матчей в рамках Чемпионшипа, Кубка Англии и Кубка Английской лиги (12 голов и 15 ассистов).

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