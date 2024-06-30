«Зенит» готов продать Изидора «Бресту» за € 4 млн

Дата публикации: 30-06-2024

Центрфорвард «Зенита» Вильсон Изидор может вернуться на родину. По данным журналиста Ивана Карпова, в услугах француза заинтересован «Брест».



Сообщается, что клуб Лиги 1 хочет заполучить 23-летнего футболиста в платную аренду. Однако руководство «сине-бело-голубых» настаивает на полноценном трансфере за 4 миллиона евро.



Ранее в СМИ появились слухи о желании петербуржцев избавиться от Вильсона в летнее межсезонье, поскольку Сергей Семак рассчитывает усилить атаку новым бомбардиром.



Напомним, в сезоне-23/24 Изидор выступал за «Зенит» на правах аренды из «Локомотива». В апреле стало известно, что команда из Северной столицы воспользовалась правом выкупа игрока у «железнодорожников». Сумма сделки – 4 млн евро.



В общей сложности француз выходил на поле в футболке «Зенита» 21 раз (670 минут) и отличился 2 забитыми мячами.