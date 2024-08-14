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Стала известна зарплата, которую «ПСЖ» предложил Санчо

Дата публикации: 14-08-2024

«ПСЖ» в устной форме озвучил Джейдону Санчо предложение по условиям контракта. Об этом рассказал в соцсети «X» Санти Уна.

Сообщается, что для вингера парижане подготовили трудовой договор с зарплатой в 17 млн евро. Санчо положительно оценивает вариант с переездом в Париж, но на уровне клубов соглашение пока не достигнуто.

Ранее СМИ писали, что «МЮ» готов отпустить игрока за 60 млн евро.

Первую половину сезона 2023/2024 англичанин находился вне игры и был отстранен от тренировок после конфликта с Эриком тен Хагом. В январе Джейдон отправился в аренду в «Боруссию» из Дортмунда, за которую забил 3 мяча и сделал 3 ассиста в 21 игре.

Его договор с «красными дьяволами» истекает в 2026 году. Рыночная стоимость 24-летнего вингера равняется 30 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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