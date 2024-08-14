Источник: «Зенит» готовит новое предложение по Соболеву

Дата публикации: 14-08-2024

По данным Ивана Карпова, переход Александра Соболева в «Зенит» все же может состояться. В скором времени петербуржцы должны направить «красно-белым» новый запрос по центрфорварду, предложив за него порядка 10-12 млн евро.



С конца июля Соболев не тренируется с основой «Спартака». Причиной этого называется его желание стать игроком «Зенита».



Москвичи выкупили права на нападающего у «Крыльев Советов» в 2020 году, заплатив за него 4,5 млн евро. Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость 27-летнего форварда составляет 7,5 млн евро.



В прошлом сезоне Соболев выходил на поле в составе московской команды в 34 играх (10 забитых мячей, 9 ассистов).