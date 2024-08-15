18:10 ()
Свернуть список

Почеттино готов возглавить сборную США

Дата публикации: 15-08-2024

Дэвид Орнштейн из «The Athletic» информирует, что Маурисио Почеттино согласен принять американскую сборную.

В настоящий момент аргентинец является безработным. В 2023-2024 годах он возглавлял «Челси». У руля «пенсионеров» Почеттино провел 51 игру, одержав 27 побед и 10 раз сыграв вничью. В июне специалист покинул лондонскую команду.

В различные периоды своей карьеры Маурисио также работал с «Эспаньолом», «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом» и «ПСЖ». При этом возглавлять национальные сборные тренеру еще не доводилось.

Сборная США неудачно выступила на Кубке Америки 2024. «Звёздно-полосатым» не удалось выйти из группы, в которой они заняли 3-е место, пропустив вперед Уругвай и Панаму.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close