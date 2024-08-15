Почеттино готов возглавить сборную США

Дата публикации: 15-08-2024

Дэвид Орнштейн из «The Athletic» информирует, что Маурисио Почеттино согласен принять американскую сборную.



В настоящий момент аргентинец является безработным. В 2023-2024 годах он возглавлял «Челси». У руля «пенсионеров» Почеттино провел 51 игру, одержав 27 побед и 10 раз сыграв вничью. В июне специалист покинул лондонскую команду.



В различные периоды своей карьеры Маурисио также работал с «Эспаньолом», «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом» и «ПСЖ». При этом возглавлять национальные сборные тренеру еще не доводилось.



Сборная США неудачно выступила на Кубке Америки 2024. «Звёздно-полосатым» не удалось выйти из группы, в которой они заняли 3-е место, пропустив вперед Уругвай и Панаму.