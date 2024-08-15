Сутормин продолжит сезон в «Ростове»

Дата публикации: 15-08-2024

«Ростов» арендовал Алексея Сутормина до 30 июня 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Зенита», владеющего правами на вингера.



«Клуб желает Алексею успехов на поле!», - сообщается в Телеграм-канале петербуржцев.



Цвета «Зенита» футболист защищает с 2019 года. Вторую часть минувшей кампании 30-летний Сутормин провел в «Сочи» в рамках арендного соглашения. Летом он вернулся в петербургскую команду. В этом сезоне Алексей еще не появлялся на поле в официальных играх.



Срок действия трудового договора Сутормина с «сине-бело-голубыми» ограничен июнем 2025 года, а его ориентировочная стоимость составляет 1,2 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).



За сборную России Сутормин провел 3 встречи, в которых отличился 1 раз.