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«Спартак» и «Зенит» получили добро на трансфер Соболева от своих владельцев

Дата публикации: 20-08-2024

Обсуждение трансфера Александра Соболева между «Спартаком» и «Зенитом» возобновилось. Стороны согласовали продолжение переговоров со своими владельцами «Газпромом» и «Лукойлом». Сделки между данными клубами можно оформить исключительно после получения разрешения от компаний-собственников. Информацией со ссылкой на неназванный источник поделился ресурс «РБК Спорт».

Достичь договоренности по размеру компенсации за Соболева сторонам пока не удалось. Однако, несмотря на все возникшие сложности, переговоры могут завершиться успешно. Ранее сообщалось о том, что петербуржцы не готовы платить за нападающего свыше 8 млн евро.

Соболев, отстраненный от тренировок с основой «Спартака», оценивается порталом Transfermarkt.de в 7,5 млн евро.

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