«Сандерленд» арендует Изидора у «Зенита»

Дата публикации: 20-08-2024

Вильсон Изидор, выступающий за «Зенит», будет арендован «Сандерлендом». Об этом, ссылаясь на неназванный источник, сообщил «Чемпионат». Ранее информация о возможном переходе форварда петербуржцев в одну из команд, представляющих Чемпионшип, появилась на страницах портала «Спорт-Экспресс».



Уже в среду Изидора ждут в Англии для закрытия сделки.



В сезоне 2023/2024 француз защищал цвета «Зенита» в рамках арендного соглашения. Контракт нападающего принадлежал «Локомотиву». По окончании сезона «сине-бело-голубые» выкупили его за 4 000 000 евро.



В составе «Зенита» Изидор провел 26 встреч и отметился в них 4 забитыми мячами.



Его соглашение с командой Семака истекает в 2026 году. Рыночная стоимость француза – 4 млн евро («Трансфермаркт»).