Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Дата публикации: 21-08-2024

Мануэль Нойер решил закончить выступления в немецкой сборной. Об этом голкипер рассказал в своем аккаунте в соцсети.



Ранее сообщалось, что Мануэль не планирует уходить из сборной до ЧМ-2026. Вместе с тем в заявке Германии на игры Лиги наций, которые должны состояться в сентябре, его не будет. «Бундестим» предстоит сыграть с Венгрией и Нидерландами.



На международном уровне голкипер дебютировал в 2009 году. Всего в активе Нойера 124 поединка за национальную команду.



При этом 38-летний футболист продолжит защищать ворота «Баварии». Контракт Мануэля с мюнхенской командой действует до лета следующего года.



Рыночный ценник на Нойера равняется 4 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).