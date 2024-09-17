«Реал» может купить звезду сборной Испании на замену Винисиусу или Родриго

Дата публикации: 17-09-2024

По информации ресурса «Todofichajes», Нико Уильямс привлек внимание «Реала». В мадридской команде видят в вингере «Атлетика» потенциальную замену Родриго или Винисиусу. В скором времени один из этих футболистов может уйти из «Реала».



Ранее СМИ писали о возможном переходе Уильямса в «Барселону». Каталонцы хотели заполучить вингера, но переход в итоге не состоялся.



Соглашение Уильямса с «Атлетиком» действует еще три года. В текущем сезоне 22-летний исполнитель выходил на поле в 4 встречах и не отметился в них результативными действиями.



«Трансфермаркт» оценивает Нико в € 70 млн.



На Евро-2024 Уильямс в составе сборной Испании завоевал золотые медали турнира.