У игроков «Баварии» растет недовольство методами управления Компани

Дата публикации: 22-09-2024

Как пишет издание «Goal», футболистам «Баварии» не нравится стиль работы Венсана Компани, летом возглавившего команду.



Так, специалист может оповестить игрока о попадании или отсутствии в старте на матч посредством мессенджера «WhatsApp» всего за день до игры. Многим не нравится и регулярная ротация состава, проводимая бельгийцем. Не спасает ситуацию даже успешный старт мюнхенцев в новом сезоне.



По итогам 4 туров «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге. Подопечные Компани одержали 4 победы с общим счетом 16:3. В Лиге чемпионов «красные» начали со сверхрезультативного матча, в котором немецкий гранд просто уничтожил «Динамо» из Загреба (9:2), что позволило «Баварии» возглавить сводную таблицу турнира.