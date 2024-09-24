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Кейлор Навас готов присоединиться к «Барселоне»

Дата публикации: 24-09-2024

По данным журналиста Феррана Мартинеса, Кейлор Навас, в 2014-2019 годах защищавший цвета «Реала», готов стать игроком «Барселоны».

Голкипер положительно расценивает вариант с переходом в стан «сине-гранатовых» при наличии предложения от испанской команды. Жорже Мендеш, представляющий интересы игрока, хорошо знаком с руководством «Барселоны», что может помочь в успешном закрытии сделки.

Минувшим летом по истечении контракта с «ПСЖ» Навас стал свободным агентом. Рыночный ценник на 37-летнего вратаря составляет 1,5 млн евро (по данным «Трансфермаркт»).

Ранее «Барселона» на длительный срок лишилась Марка-Андре тер Штегена. Из-за повреждения, полученного в игре с «Вильярреалом», немец выбыл на 7-8 месяцев.

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