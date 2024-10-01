«Наполи» предложил Кварацхелии новый контракт

Дата публикации: 01-10-2024

По данным Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» хочет сохранить Хвичу Кварацхелию. Клуб уже предложил грузину новое соглашение, предусматривающее увеличение зарплаты.



Если Хвича согласится на переподписание контракта, то его зарплата в «Наполи» вырастет до 6 млн евро за сезон, включая бонусы. Такую же сумму неаполитанцы выплачивают Ромелу Лукаку. В скором времени представители клуба могут провести встречу с агентами Кварацхелии.



Состав «партенопейцев» вингер пополнил в июле 2022 года. В первом сезоне Хвича вместе с «Наполи» завоевал чемпионство в Серии А.



Действующее соглашение с грузином истекает в 2027 году. В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл в 8 матчах (3 забитых мяча, 2 ассиста).



Рыночный ценник на вингера равняется 80 млн евро (Transfermarkt.de).