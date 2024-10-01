«Наполи» предложил Кварацхелии новый контракт
По данным Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» хочет сохранить Хвичу Кварацхелию. Клуб уже предложил грузину новое соглашение, предусматривающее увеличение зарплаты.
Если Хвича согласится на переподписание контракта, то его зарплата в «Наполи» вырастет до 6 млн евро за сезон, включая бонусы. Такую же сумму неаполитанцы выплачивают Ромелу Лукаку. В скором времени представители клуба могут провести встречу с агентами Кварацхелии.
Состав «партенопейцев» вингер пополнил в июле 2022 года. В первом сезоне Хвича вместе с «Наполи» завоевал чемпионство в Серии А.
Действующее соглашение с грузином истекает в 2027 году. В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл в 8 матчах (3 забитых мяча, 2 ассиста).
Рыночный ценник на вингера равняется 80 млн евро (Transfermarkt.de).