40-летний Роналду сохранил свою рыночную стоимость после обновления Transfermarkt

Дата публикации: 19-12-2025 02:48

Портал Transfermarkt обновил рыночные оценки футболистов, которые выступают в чемпионате Саудовской Аравии. Стоимость опытного нападающего и капитана клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду после свежего апдейта не изменилась, несмотря на его возраст - футболисту недавно исполнилось 40 лет. Согласно последним данным Transfermarkt, португальский игрок по-прежнему оценивается в 12 миллионов евро, как и в мае этого года.

Стоит добавить, что рыночная стоимость Роналду стабильно держится на уровне 12 миллионов евро уже почти год - с декабря 2024 года никаких изменений не происходило. Это редкий случай, когда возрастной футболист сохраняет ценность в таком объёме на протяжении длительного времени.

В текущем сезоне форвард провел за "Аль-Наср" 12 матчей во всех соревнованиях, где отличился высокой результативностью - на его счету 11 забитых мячей и две голевые передачи. Контракт с саудовским клубом действует до лета 2027 года, что подтверждает уверенность руководства "Аль-Насра" в опыте и умении знаменитого нападающего. Согласно информации портала Transfermarkt, рынок по-прежнему ценит футболиста на уровне 12 миллионов евро.