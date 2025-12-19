Бруну Фернандеш поделился, чем готов пожертвовать ради триумфа Португалии на ЧМ-2026

Дата публикации: 19-12-2025 02:52

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился своими мыслями о предстоящем чемпионате мира 2026 года и о своём отношении к выступлениям за национальную команду. Он признался, что готов поступиться личными амбициями ради успеха сборной.

«Я очень хочу принять участие в чемпионате мира 2026 года, - отметил Фернандеш. - Однако если ради победы команды мне придётся сидеть на скамейке запасных, я соглашусь на это не раздумывая. Главное - успех Португалии, поэтому я легко приму такую роль».

Он также подчеркнул, что каждый футболист мечтает завоевать трофей мирового уровня, и ответственность за результат придаёт ему энергии и мотивации. По словам Фернандеша, критически важно, чтобы команда была единым целым, осознавала области для роста и понимала, что главный футбольный турнир планеты всегда связан с трудностями и серьёзными испытаниями.

На групповом этапе мирового первенства сборная Португалии будет противостоять таким соперникам, как Узбекистан и Колумбия, а также сыграет с победителем межконтинентальных стыковых матчей - Путь 1 (Новая Каледония, Ямайка или ДР Конго).