Дата публикации: 19-12-2025 02:52

У нападающего сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинга Холанда в официальном аккаунте в одной из социальных сетей спросили, какое желание он хотел бы исполнить на Рождество. Форвард решил не удивлять развернутым ответом и лаконично пожелал: "Мира во всем мире", - отметил футболист.

Эрлинг Холанд выступает за Манчестер Сити с лета 2022 года. За это время норвежский нападающий сыграл в составе команды уже 168 матчей во всех турнирах, сумев отличиться впечатляющей результативностью - он забил 147 голов и сделал 24 результативные передачи своим партнерам. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2034 года и пока никаких предпосылок для расставания не намечается.

Согласно сведениям, опубликованным на портале Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро. Холанд уже давно привлекает пристальное внимание ведущих европейских клубов, но пока остается важнейшей фигурой в составе Манчестер Сити.

На данный момент после 16 туров текущего сезона английского чемпионата Манчестер Сити имеет в активе 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице.