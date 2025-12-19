Габриэл Жезус: у меня ещё есть нерешённые задачи в «Арсенале»

Дата публикации: 19-12-2025 02:50

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус заявил, что в ближайшем будущем не собирается менять текущий клуб и твёрдо настроен продолжать карьеру в составе «канониров».

«Многие люди спрашивают меня: "Почему бы тебе не уехать? Почему бы не отправиться, например, в Саудовскую Аравию или не вернуться в Бразилию?" Безусловно, я бы хотел однажды закончить свою карьеру в «Палмейрасе», ведь именно там всё началось для меня, но сейчас для этого ещё не пришло время.

Я ощущаю, что у меня остаются незавершённые дела в «Арсенале». Я совершенно не хочу покидать команду. Когда я прибыл сюда и присоединился к коллективу Микеля Артеты, у меня была цель - не просто забивать как можно больше голов. Для меня гораздо важнее завоёвывать трофеи вместе с клубом. Когда только пришёл в Премьер-лигу, мне казалось, что многие отнеслись ко мне настороженно: "Кто, мол, этот парень?" Они воспринимали меня исключительно как голеадора, игрока штрафной, способного только реализовывать моменты.

На самом деле моё амплуа всегда строилось на универсальности и готовности работать на команду. Моя сильная сторона - это желание делать всё, что в моих силах, чтобы коллектив добивался успеха и выигрывал как можно больше титулов. В «Манчестер Сити» мне доводилось выходить на разных позициях: иногда я делил обязанности по забиванию с Агуэро, иногда играл на фланге, а бывало и так, что я просто использовал свою физическую форму, чтобы связывать линии и помогать команде в комбинационной игре. Наверное, именно эта многозадачность и привлекла Микеля, когда он приглашал меня в «Арсенал» несколько лет назад. Для меня не принципиально быть строго «девяткой». Главное - приносить пользy команде и вместе творить историю клуба. Именно этим я и собираюсь заниматься в ближайшие годы», - сказал Жезус в интервью The Players’ Tribune.