Болонья - Интер 19 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 19-12-2025 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
19 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, 1/2 финала
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Интер М, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
|13
|вр
|Федерико Равалья
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|6
|пз
|Никола Моро
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|пз
|Риккардо Орсолини
|21
|пз
|Йенс Одгор
|28
|пз
|Николо Камбьяги
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|13
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|11
|пз
|Луис Энрике
|23
|пз
|Николо Барелла
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Кристиан Киву
История личных встреч
|20.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|6 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|6 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|01.12.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|5 : 1
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Италии: «Болонья» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Наполи
Милан
|18.12
| Болонья
Интер М
|19.12
Финал
| SSC Napoli/AC Milan
Bologna/Inter
|22.12