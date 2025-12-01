22:22 ()
Болонья - Интер 19 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 19-12-2025 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
19 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Италии, 1/2 финала
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Болонья
Интер М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Интер М, которое состоится 19 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Италии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
13 Италия вр Федерико Равалья
2 Швеция зщ Эмиль Хольм
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Испания зщ Хуан Миранда
6 Хорватия пз Никола Моро
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
7 Италия пз Риккардо Орсолини
21 Дания пз Йенс Одгор
28 Италия пз Николо Камбьяги
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
13 Испания вр Хосеп Мартинес
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
11 Бразилия пз Луис Энрике
23 Италия пз Николо Барелла
7 Польша пз Пётр Зелиньски
22 Армения пз Генрих Мхитарян
32 Италия пз Федерико Димарко
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
20.04.2025 Италия — Серия А 33-й тур Болонья1 : 0Интер М
15.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Интер М2 : 2Болонья
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 1Интер М
20.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Интер М1 : 2 ДВБолонья
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Интер М2 : 2Болонья
26.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Болонья1 : 0Интер М
09.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Интер М6 : 1Болонья
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Болонья2 : 1Интер М
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Интер М6 : 1Болонья
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Болонья0 : 1Интер М
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Болонья0 : 1
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Болонья
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 1Болонья
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Болонья2 : 1
01.12.2025 Италия — Серия А 13-й тур Болонья1 : 3
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Интер М
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Интер М0 : 1
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Интер М4 : 0
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Интер М5 : 1
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 2Интер М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Италии: «Болонья» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Наполи
Милан
18.12
Болонья
Интер М
19.12
Финал
SSC Napoli/AC Milan
Bologna/Inter
22.12

