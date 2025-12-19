Массимилиано Аллегри рассматривает возможность возвращения 41-летнего Тьяго Силвы в «Милан»

Дата публикации: 19-12-2025 02:49

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри выразил готовность предложить опытному 41-летнему защитнику Тьяго Силве контракт и пригласить его в состав миланского клуба. Об этом сообщает авторитетное издание ESPN. По информации источника, "Милан" рассматривает вариант с подписанием краткосрочного трудового договора, который рассчитан на полгода.

Предполагается, что Силва, обладающий колоссальным опытом на международной арене, сумеет помочь "россонери" в решающих матчах сезона и одновременно сможет подготовиться к чемпионату мира 2026 года. Для самого футболиста это отличная возможность вновь проявить себя в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Напомним, что недавно Тьяго Силва расторг контракт с "Флуминенсе" и находится в статусе свободного агента, что упрощает возможный переход.

За свою продолжительную карьеру Силва выступал за такие топ-клубы, как "Челси", "ПСЖ", "Милан", московское "Динамо", "Порту" и другие команды. В нынешнем сезоне он сыграл уже 46 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.