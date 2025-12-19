Левандовски согласен уменьшить зарплату ради еще одного сезона в «Барселоне»

Дата публикации: 19-12-2025 02:51

37-летний нападающий Барселоны Роберт Левандовски выразил желание остаться в клубе ещё как минимум на один сезон. Его текущий контракт с каталонцами истекает летом 2025 года, но футболист надеется продлить соглашение. Ради того чтобы и дальше защищать цвета сине-гранатовых, польский форвард готов пойти на существенное понижение зарплаты. Об этом сообщает Cadena Ser.

Источник утверждает, что руководство Барселоны не готово продлевать соглашение с Левандовским на нынешних условиях. В настоящее время годовая зарплата польского легионера составляет 33,3 миллиона евро, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Очевидно, что клубу нужен новый формат контракта, чтобы учесть финансовые ограничения.

Левандовски выступает за Барселону с 2022 года. За период пребывания в каталонском коллективе он провел 164 матча во всех турнирах, забил 109 голов и отдал 22 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость звездного форварда оценивается в 9 миллионов евро.

Ранее появлялись слухи, что некоторые клубы из Саудовской Аравии и США проявляют интерес к игроку, однако сам Левандовски отдаёт приоритет продолжению карьеры в Барселоне и рассчитывает провести там хотя бы ещё один сезон.