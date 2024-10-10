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Сборная России не проведет матчей в октябре

Дата публикации: 10-10-2024

В октябре у российской сборной не будет товарищеских игр. Вероятным соперником подопечных Валерия Карпина мог быть Пакистан. Однако в РФС сообщили об отказе от данного матча с учетом ограниченных временных рамок. При этом сборы национальной команды состоятся. У сборной на 10-е октября запланирована открытая тренировка на арене «Динамо» им. Льва Яшина.

В ноябре у главной команды страны могут появиться соперники. В РФС отметили, что переговоры по играм практически завершены. Официально о предстоящих матчах будет объявлено после заключения соглашений.

Ранее сообщалось, что 11-го октября сборная России может встретиться с неофициальной командой Пакистана. Среди возможных соперников подопечных Карпина также называлась сборная Бурунди.

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