Стало известно, когда Захарян может дебютировать в текущем сезоне

Дата публикации: 22-10-2024

В пресс-службе «Реал Сосьедада» сообщили, когда можно ожидать появления Арсена Захаряна в играх за клуб. Недавно россиянин, пропустивший стартовые матчи сезона из-за повреждения, приступил к занятиям в общей группе. Хавбеку необходимо перейти к полноценным тренировкам без дискомфорта, в этом случае он может появиться на поле.



«Не исключено, что уже в игре Кубка, запланированной на 31-е октября, Арсену могут дать несколько минут, но не в матче с «Осасуной», - приводит слова Йона Андера Мундуате (пресс-атташе команды) ресурс «Metaratings».



До кубковой игры «Реал Сосьедад» встретится в Примере с «Жироной» и «Осасуной», а также в Лиге конференций с «Маккаби».



Соглашение с Захаряном рассчитано до 2029 года.