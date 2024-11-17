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Аморим назвал главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 17-11-2024

Следующим клубом Гонсалу Инасиу из «Спортинга» может стать «МЮ». Информацией поделился портал «Todofichajes».

С приходом Рубена Аморима состав «манкунианцев» может заметно обновиться. Специалист уже определился с трансферными целями на 2025 год. Гонсалу значится в списке приоритетов португальца.

Инасиу воспитывался в структуре «Спортинга», за первую команду которого он дебютировал в 2020 году. По ходу текущей кампании 23-летний центрбек был задействован в 16 матчах (2 забитых гола, 3 результативные передачи).

Контракт Инасиу со «львами» действует до июня 2027 года. Рыночный ценник на португальца составляет 45 млн евро (по данным Transfermarkt.de).

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