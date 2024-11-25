«Бавария» может сохранить звездного игрока на фоне связей с «Реалом»

Дата публикации: 25-11-2024

Неожиданную новость опубликовало издание «Abendzeitung», сообщившее, что Альфонсо Дэвис может остаться в «Баварии».



Ранее СМИ неоднократно писали о скором уходе канадца из мюнхенской команды. Основным претендентом на защитника назывался «Реал». Интерес к нему также приписывали «МЮ» и «Барселоне». Сообщалось, что прописку Дэвис должен будет сменить ближайшим летом по завершении контракта с «красными».



Однако сейчас ситуация поменялась. Футболист с приходом Венсана Компани, который возглавил «Баварию» летом, уже не думает об уходе, поскольку отлично чувствует себя в клубе. Теперь сторонам остается согласовать финансовые условия нового контракта.



В сезоне 2024/2025 на счету Дэвиса 3 ассиста в 16 матчах за «Баварию».