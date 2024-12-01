В «Реале» знали о постепенном регрессе Мбаппе с 2018 года перед его подписанием

Дата публикации: 01-12-2024

«Реал» располагал информацией о признаках, свидетельствующих об ухудшении физического состояния Килиана Мбаппе, начиная с 2018 года. Информацией поделился ресурс «Relevo».



По данным медицинского отчета, который был передан менеджменту «сливочных», физические качества форварда стабильно ухудшались, в сезоне 2024/2025 регресс должен был сохраниться. Однако мадридцы оставили предупреждения без внимания и подписали француза, который пополнил состав команды в ранге свободного агента.



В «Реале» решили, что маркетинговая прибыль, возможность заполучить Мбаппе бесплатно и его умение создавать моменты и забивать голы важнее рисков, описанных в медицинском отчете.



Пока ожидания «галактикос» не оправдались. В 18 играх за «Реал» нападающий отметился 9 голами и 2 ассистами.