02:50 ()
Свернуть список

В «Реале» знали о постепенном регрессе Мбаппе с 2018 года перед его подписанием

Дата публикации: 01-12-2024

«Реал» располагал информацией о признаках, свидетельствующих об ухудшении физического состояния Килиана Мбаппе, начиная с 2018 года. Информацией поделился ресурс «Relevo».

По данным медицинского отчета, который был передан менеджменту «сливочных», физические качества форварда стабильно ухудшались, в сезоне 2024/2025 регресс должен был сохраниться. Однако мадридцы оставили предупреждения без внимания и подписали француза, который пополнил состав команды в ранге свободного агента.

В «Реале» решили, что маркетинговая прибыль, возможность заполучить Мбаппе бесплатно и его умение создавать моменты и забивать голы важнее рисков, описанных в медицинском отчете.

Пока ожидания «галактикос» не оправдались. В 18 играх за «Реал» нападающий отметился 9 голами и 2 ассистами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close