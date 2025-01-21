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Карло Анчелотти: "Я не собираюсь покидать "Реал"

Дата публикации: 21-01-2025

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти опроверг слухи об уходе из команды по окончании нынешнего сезона.

"Я хочу кое-что прояснить: я не собираюсь принимать решение об уходе из "Реала". Это решать не мне, а клубу. Я абсолютно точно не собираюсь покидать Мадрид — надеюсь остаться вместе с Пересом до 2029-го. Было бы славно уйти вместе с Фло через четыре года и устроить грандиозное прощание с клубом", — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти.

Контракт Анчелотти с мадридцами рассчитан до лета 2026 года.

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