Реал Мадрид – РБ Зальцбург. Прогноз на матч Лиги чемпионов 22 января

Дата публикации: 22-01-2025

22 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал Мадрид» примет «Ред Булл Зальцбург». Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

«Реал» в прошлом сезоне обновил рекорд, снова выиграв Лигу чемпионов, а также добавил титулы в Суперкубке и Примере. В начале текущего сезона команда под руководством Карло Анчелотти завоевала Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Однако в последнем финале Суперкубка Испании «Барселона» устроила «сливочным» разгром, победив 5:2, а еще раньше «Реал» потерпел крупное поражение 4:0 в домашнем Эль Класико. В Лиге чемпионов «Реал» также испытывает проблемы, потерпев три поражения от «Лилля», «Милана» и «Ливерпуля», а также проиграв дома «Штутгарту» и «Боруссии». Тем не менее, команда продолжает бороться, и в декабре снова продемонстрировала силу, победив «Аталанту».

Ред Булл Зальцбург

«Зальцбург» переживает сложные времена после смерти основателя франшизы, Матешица. Новый руководящий состав не так заинтересован в спортивных достижениях, что сказалось на результатах клуба. В 2024 году команда потеряла чемпионский титул в Австрии, уступив «Штурму», и в данный момент занимает четвертое место, отставая от лидера на 10 очков. В Лиге чемпионов «Зальцбург» успешно прошел квалификацию, победив «Твенте» и киевское «Динамо», но в основном раунде смог одержать только одну победу — над «Фейеноордом» на своем поле. В остальных матчах команда потерпела поражения, включая разгромы от «Байера», «ПСЖ», «Бреста», «Спарты» и «Динамо» Загреб. Если «Зальцбург» не выиграет в Мадриде, то их шансы на выход в плей-офф полностью исчезнут.

Статистика личных встреч

Единственный матч между этими командами был сыгран в 2019 году, и тогда «Реал Мадрид» победил с минимальным счётом 1:0 в товарищеской встрече.

Прогноз

Букмекеры считают «Реал» явным фаворитом, не ожидая борьбы со стороны «Зальцбурга». Ожидается уверенная победа мадридцев, и наиболее вероятным исходом представляется победа с форой -2,5 гола (коэффициент — 1,76).