"Штутгарт" - "Пари Сен-Жермен". Прогноз на матч Лиги чемпионов 29 января

Дата публикации: 29-01-2025

Один из ключевых матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Штутгарте. Обе команды, "Штутгарт" и "Пари Сен-Жермен", имеют по 10 очков и занимают 24-е и 22-е места соответственно. Интрига в том, что граница между 24-м и 25-м местом сейчас крайне важна: "Манчестер Сити" и загребское "Динамо", имеющие по 8 очков, дышат в спину.

"Сити" в этот же вечер сыграет дома против "Брюгге" и в случае победы практически гарантирует себе выход в плей-офф. Загребское "Динамо" принимает "Милан", и при победе также выходит вперед с 11 очками. Кроме того, "Бенфика" и "Спортинг" проведут важные встречи — первые сыграют на выезде против "Ювентуса", вторые дома против "Болоньи". Победа лиссабонцев обеспечит им выход в следующую стадию турнира.

Таким образом, успех одной из команд в нашем поединке, вероятнее всего, оставит соперника за бортом турнира. Однако ничья может устроить обе стороны, если две из четырех команд ("Бенфика", "Спортинг", "Манчестер Сити" или загребское "Динамо") потеряют очки.

Букмекеры также оценивают вероятность ничейного исхода довольно высоко — коэффициент на мировую около 2,5–2,55. Победа "ПСЖ" оценивается в 2,7, а успех "Штутгарта" — в 3,5. Несмотря на статистические расклады, сложно представить, что команды будут изначально настраиваться на ничью, рискуя потерять место в плей-офф.

Исходя из формы команд, предпочтительнее ставка на победу "ПСЖ" с коэффициентом 2,7–2,75. Оба клуба потеряли очки в последних матчах своих чемпионатов: "Штутгарт" уступил "Майнцу" (0:2), а "ПСЖ" дома сыграл вничью с "Реймсом" (1:1). Однако в Лиге чемпионов французы выглядят увереннее, особенно учитывая их прошлый матч против "Манчестер Сити".

Дополнительно можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,05–2,10, так как разница мячей также играет важную роль в турнире.



