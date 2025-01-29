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Левандовски ответил, рассматривает ли он переход в клубы из Саудовской Аравии

Дата публикации: 29-01-2025

Роберт Левандовски поделился планами на будущее, а также дал комментарии на тему интереса к нему саудовских команд. Ранее ряд источников сообщили, что бомбардир привлек внимание «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

«В «Барселоне» меня все устраивает: как отношение болельщиков, так и атмосфера внутри клуба. Я удовлетворен и не планирую переходить в другую команду», - цитирует поляка ресурс «Polsat Sport».

Каталонцы заключили контракт с центрфорвардом летом 2022 года. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего Роберта 30 встреч в футболке «сине-гранатовых» (29 забитых мячей, 3 результативных паса).

Трудовые отношения Левандовски с «Барселоной» рассчитаны до июня 2026 года. Рыночный ценник на поляка равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).

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