Левандовски ответил, рассматривает ли он переход в клубы из Саудовской Аравии

Дата публикации: 29-01-2025

Роберт Левандовски поделился планами на будущее, а также дал комментарии на тему интереса к нему саудовских команд. Ранее ряд источников сообщили, что бомбардир привлек внимание «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».



«В «Барселоне» меня все устраивает: как отношение болельщиков, так и атмосфера внутри клуба. Я удовлетворен и не планирую переходить в другую команду», - цитирует поляка ресурс «Polsat Sport».



Каталонцы заключили контракт с центрфорвардом летом 2022 года. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего Роберта 30 встреч в футболке «сине-гранатовых» (29 забитых мячей, 3 результативных паса).



Трудовые отношения Левандовски с «Барселоной» рассчитаны до июня 2026 года. Рыночный ценник на поляка равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).