"Борнмут" - "Ливерпуль". Прогноз на матч АПЛ 1 февраля

Одиннадцать матчей без поражений, уверенные победы над «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслом» и «Ноттингемом». И речь сейчас вовсе не о «Ливерпуле», а о команде, которая станет его соперником на «Вайталити» (18:00).

«Борнмут» — одно из главных открытий сезона, возможно, даже большее, чем «Ноттингем». Команда Андони Ираолы не просто набирает очки, а делает это в эффектном стиле. Пока «вишни» занимают седьмую строчку, но их отставание от «Фореста» составляет всего четыре очка. К тому же на прошлой неделе они буквально разнесли команду Нуну Эшпириту Санту, разгромив соперника со счетом 5:0.

А вот «Ливерпулю» даются очки с трудом. В январе были ничьи с «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингемом», тяжелая победа над «Брентфордом» благодаря голу Нуньеса в концовке. Только с «Ипсвичем», который борется за выживание, «красные» не испытали проблем. В Лиге чемпионов команда Арне Слота уступила ПСВ — матч не имел турнирного значения, но он вновь подчеркнул кадровые сложности, особенно в обороне.

Учитывая форму «Борнмута», у хозяев есть реальные шансы продлить свою впечатляющую серию. Можно рассмотреть ставку 1Х (кф. 2.25), а для любителей высоких коэффициентов — победу «вишен» (до 4.75). Также перспективным выглядит вариант на тотал голов меньше 2.5 (до 2.64).