Хосеп Гвардиола: "Наша цель - навязать "Реалу" свою игру и действовать с умом"

Дата публикации: 11-02-2025 20:40

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед первым матчем против "Реала" в плей-офф Лиги чемпионов рассказал о стратегии нейтрализации атакующей линии мадридцев.

"Сдерживать Винисиуса, Мбаппе, Родриго и Беллингема все 90 или 180 минут невозможно. Это выдающиеся игроки, и мы это прекрасно понимаем. Наша задача – минимизировать их влияние на игру. Они обладают огромным мастерством и прекрасно взаимодействуют против любого соперника. Мы же постараемся навязать свой футбол, сыграть с умом и добиться хорошего результата перед ответной встречей на "Бернабеу".

"Я четко представляю, как мы будем играть. У нас есть план, и я надеюсь, он поможет нам пройти дальше. В этом сезоне нам не всегда удавалось показывать стабильность, чего прежде с нами не случалось. Но мы всегда находим способ вернуться. Я сохраняю спокойствие и оптимизм. Вся команда с нетерпением ждет этот матч – игры против "Реала" всегда особенные", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.