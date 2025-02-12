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«Астон Вилла» и «ПСЖ» обсудят трансфер Асенсио в июне

Дата публикации: 12-02-2025 02:51

В начале февраля Марко Асенсио, принадлежащий «ПСЖ», отправился в аренду в «Астон Виллу». Согласно договору между клубами, у бирмингемцев не будет права выкупа вингера. Однако обе команды готовы оформить полноценный переход испанца. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

У Асенсио есть полгода, чтобы показать себя в «Астон Вилле». Переговоры по вопросу трансфера футболиста клубы проведут ближайшим летом.

Испанец уже успел сыграть в составе бирмингемцев. Его дебют состоялся в Кубке Англии во встрече с «Тоттенхэмом», которую его команда выиграла 2:1.

Трудовые отношения Асенсио с парижанами действуют до середины 2026 года. Рыночная стоимость 29-летнего вингера составляет 20 млн евро (Transfermarkt.de).

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