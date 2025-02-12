05:45 ()
Свернуть список

Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 22:00
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
12 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Шеффилд Юнайтед
Мидлсбро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Мидлсбро1 : 0Шеффилд Юнайтед
15.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3Мидлсбро
14.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Мидлсбро2 : 2Шеффилд Юнайтед
08.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1Мидлсбро
28.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Мидлсбро2 : 0Шеффилд Юнайтед
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Мидлсбро
07.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Мидлсбро3 : 0Шеффилд Юнайтед
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1Мидлсбро
12.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Мидлсбро1 : 0Шеффилд Юнайтед
01.01.2007 Англия - Премьер-лига 22-й тур Мидлсбро3 : 1Шеффилд Юнайтед
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
24.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 3
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
03.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Мидлсбро2 : 3
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Мидлсбро
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Мидлсбро2 : 0
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 2 : 1Мидлсбро
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Ковентри Сити3244
9 Норвич Сити3243
10 Бристоль Сити3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Уотфорд3242
13 Куинз Парк Рейнджерс3241
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3137
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3032
20 Кардифф Сити3131
21 Дерби Каунти3229
22
Зона вылета
Халл Сити3029
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close