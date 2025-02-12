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Вест Бромвич Альбион - Блэкберн Роверс 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 22:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
12 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Вест Бромвич Альбион
Блэкберн Роверс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Блэкберн Роверс, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Вест Бромвич Альбион
13.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 1Блэкберн Роверс
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Вест Бромвич Альбион
15.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Блэкберн Роверс
14.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Вест Бромвич Альбион
14.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Блэкберн Роверс
21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Вест Бромвич Альбион
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Вест Бромвич Альбион
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2Блэкберн Роверс
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Вест Бромвич Альбион
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Вест Бромвич Альбион5 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 0Вест Бромвич Альбион
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Блэкберн Роверс0 : 2
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
31.01.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Ковентри Сити3244
9 Норвич Сити3243
10 Бристоль Сити3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Уотфорд3242
13 Куинз Парк Рейнджерс3241
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3137
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3032
20 Кардифф Сити3131
21 Дерби Каунти3229
22
Зона вылета
Халл Сити3029
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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