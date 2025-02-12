Вест Бромвич Альбион - Блэкберн Роверс 12 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-02-2025 22:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
12 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Блэкберн Роверс, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Тони Моубрей
История личных встреч
|23.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|0 : 0
|13.01.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|4 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|15.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 1
|14.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|14.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|11.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|3 : 2
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|5 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|04.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|32
|69
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|31
|64
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|31
|61
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|31
|59
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|31
|47
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|31
|45
|7
|Мидлсбро
|30
|44
|8
|Ковентри Сити
|32
|44
|9
|Норвич Сити
|32
|43
|10
|Бристоль Сити
|31
|42
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|31
|42
|12
|Уотфорд
|32
|42
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|32
|41
|14
|Миллуолл
|30
|40
|15
|Престон Норт Энд
|31
|40
|16
|Оксфорд Юнайтед
|32
|38
|17
|Суонси Сити
|31
|37
|18
|Портсмут
|32
|33
|19
|Сток Сити
|30
|32
|20
|Кардифф Сити
|31
|31
|21
|Дерби Каунти
|32
|29
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|30
|29
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|27
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|30
|25