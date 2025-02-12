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Бристоль Сити - Сток Сити 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 21:45
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
12 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Бристоль Сити
Сток Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Сток Сити, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Сток Сити2 : 2Бристоль Сити
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Сток Сити4 : 0Бристоль Сити
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Бристоль Сити2 : 3Сток Сити
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сток Сити1 : 2Бристоль Сити
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Бристоль Сити1 : 2Сток Сити
15.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сток Сити0 : 1Бристоль Сити
24.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити1 : 0Сток Сити
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бристоль Сити0 : 2Сток Сити
20.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Сток Сити0 : 2Бристоль Сити
15.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бристоль Сити1 : 1Сток Сити
09.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Бристоль Сити0 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 1Бристоль Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Бристоль Сити2 : 1
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 2Бристоль Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 0Бристоль Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Сток Сити3 : 3 2 : 4
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 2Сток Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Сток Сити0 : 0
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 3 : 1Сток Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 1Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Ковентри Сити3244
9 Норвич Сити3243
10 Бристоль Сити3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Уотфорд3242
13 Куинз Парк Рейнджерс3241
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3137
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3032
20 Кардифф Сити3131
21 Дерби Каунти3229
22
Зона вылета
Халл Сити3029
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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