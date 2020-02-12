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Монако - Бенфика 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 22:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
12 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Монако
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Бенфика, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1 Польша вр Радослав Маецки
22 Гана зщ Мохаммед Салису
5 Германия зщ Тило Керер
12 Бразилия зщ Каю Энрике
2 Бразилия зщ Вандерсон
10 Россия пз Александр Головин
18 Япония пз Такуми Минамино
11 Франция пз Магнес Аклиуш
6 Швейцария пз Денис Закария
8 Ливия пз Али Мусрати
14 Дания нп Мика Биерет
1 Украина вр Анатолий Трубин
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
3 Испания зщ Альваро Фернандес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
17 Турция пз Керем Актюркоглу
21 Норвегия нп Андреас Шельдеруп
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Монако2 : 3Бенфика
04.11.2014 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Бенфика1 : 0Монако
22.10.2014 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Монако0 : 0Бенфика
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 4 : 1Монако
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Монако4 : 2
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Монако
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Монако3 : 2
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Монако1 : 0
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Бенфика3 : 2
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 3Бенфика
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Бенфика
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 3 : 1Бенфика
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Бенфика4 : 5
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Монако» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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