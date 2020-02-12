Монако - Бенфика 12 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-02-2025 22:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
12 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Бенфика, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Радослав Маецки
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|5
|зщ
|Тило Керер
|12
|зщ
|Каю Энрике
|2
|зщ
|Вандерсон
|10
|пз
|Александр Головин
|18
|пз
|Такуми Минамино
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|6
|пз
|Денис Закария
|8
|пз
|Али Мусрати
|14
|нп
|Мика Биерет
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|17
|пз
|Керем Актюркоглу
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Бруну Лаже
История личных встреч
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|04.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|22.10.2014
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Монако» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.