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Селтик - Бавария 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 22:00
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
12 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Селтик
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Бавария, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Бавария
Мюнхен, Германия
1 Дания вр Каспер Шмейхель
6 США зщ Остон Трасти
20 США зщ Кэмерон Картер-Викерс
2 Канада зщ Алистер Джонстон
3 Шотландия зщ Грег Тейлор
27 Бельгия пз Арне Энгелс
42 Шотландия пз Каллум Макгрегор
41 Япония пз Рео Хататэ
9 Ирландия нп Адам Айда
38 Япония нп Дайдзэн Маэда
10 Германия нп Николас-Геррит Кюн
1 Германия вр Мануэль Нойер
6 Германия зщ Йозуа Киммих
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
45 Германия пз Александар Павлович
27 Австрия пз Конрад Лаймер
17 Франция пз Майкл Олисе
42 Германия пз Джамал Мусиала
10 Германия нп Лерой Зане
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
31.10.2017 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Селтик1 : 2Бавария
18.10.2017 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Бавария3 : 0Селтик
08.02.2025 Кубок Шотландии 1/8 финала Селтик5 : 0
05.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 24-й тур Селтик6 : 0
02.02.2025 Шотландия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Селтик
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 4 : 2Селтик
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Селтик1 : 0
07.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Бавария3 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Бавария4 : 3
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Бавария3 : 1
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 1 : 2Бавария
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 3 : 0Бавария
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Селтик» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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