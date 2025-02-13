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В 1/8 финала Кубка Англии у судей появится новый инструмент

Дата публикации: 13-02-2025 23:48

Около года назад команды АПЛ высказались в поддержку использования полуавтоматического механизма фиксации офсайда. Благодаря данной технологии определение положения «вне игры» будет происходить значительно быстрее, а видеоассистентам не потребуется прибегать к прорисовке линий.

На играх АПЛ начало использование системы неоднократно откладывалось в связи с подготовкой и тестированием. Тем не менее официально опробовать новую технологию планируется в ближайшее время. Издание «ESPN» утверждает, что впервые она будет применена на встречах 1/8 финала Кубка Англии. После этого систему могут внедрить и на матчах Премьер-лиги.

Поединки 1/8 финала Кубка Англии запланированы на 1-е и 2-е марта. Ранее прошла жеребьевка данной стадии.

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