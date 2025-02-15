Стала известна сумма вложений Галицкого в «Краснодар» в 2024 году

Дата публикации: 15-02-2025 01:14

Ресурс «РБ Бизнес», ссылаясь на информацию из отчетности по финансам, рассказал, во сколько обошлось Сергею Галицкому содержание «Краснодара» в прошлом году. На команду он израсходовал порядка 3,65 млрд рублей из личного бюджета.



Помимо этих средств, «Краснодар» получил 1,9 млрд рублей от организаций, аффилированных с Галицким.



В 2023 году бизнесмен не выделял средств команде, в 2022 году его траты на содержание «быков» составили 5,3 млрд рублей.



В сезоне 2023/2024 краснодарцы претендовали на чемпионство до последнего тура, но в итоге стали вторыми. В нынешнем сезоне «черно-зеленые» после 18 туров идут на первом месте. При этом «Зенит», расположившийся на строчку ниже, «Краснодар» опережает лишь по дополнительным показателям.