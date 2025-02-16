«Зенит» предложил € 18 млн за полузащитника сборной Бразилии

Дата публикации: 16-02-2025 23:33

«Зенит» хочет усилиться капитаном «Фламенго» Жерсоном Сантосом да Силвой.



Как стало известно «Globo Esporte», «сине-бело-голубые» сделали бразильцам предложение в размере 18 000 000 евро, однако те отказались вести переговоры, поскольку считают Жерсона одним из ключевых игроков команды. При этом петербуржцы намерены предпринять еще одну попытку оформить переход 27-летнего футболиста в это трансферное окно.



Самому центральному полузащитнику действующий чемпион России готов платить 7,2 млн евро в год.



Стоит отметить, что игрок имеет опыт выступлений в Европе. В свое время он успел побывать в «Роме», «Фиорентине» и «Марселе». В сезоне-2024 Жерсон поучаствовал в 50 матчах во всех турнирах (4 гола, 7 ассистов).



С сентября 2021-го Жерсон вызывается в сборную Бразилии (11 матчей).



Рыночная стоимость хавбека равняется € 20 млн («Transfermarkt»).