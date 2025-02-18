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В Испании назвали новый клуб Зинченко, в который он перейдет летом

Дата публикации: 18-02-2025 08:46

«Esto es Atleti» пишет, что текущий сезон может стать последним для Александра Зинченко в качестве игрока «Арсенала».

Заполучить украинца в свои ряды хочет «Атлетико». Мадридцы рассчитывают закрыть сделку ближайшим летом. В январе «матрасники» уже пытались договориться по его переходу, но оформить трансфер не удалось. Летом 2025 года «Атлетико» намерен предпринять вторую попытку по подписанию Зинченко. В клубе готовы выложить за украинца 20 млн евро, запрашиваемые «Арсеналом».

Трудовые отношения 28-летнего украинца с «пушкарями» истекают в 2026 году. В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 13 играх за лондонцев (без результативных действий).

Рыночная стоимость защитника равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).

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