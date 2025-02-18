Неймар начал переговоры с «Барселоной»

Дата публикации: 18-02-2025 08:46

Неймар обсуждает с «Барселоной» возможность сотрудничества. «Fichajes» утверждает, что у бразильца был разговор с Жоаном Лапортой, являющимся президентом каталонцев, в котором футболист заявил о намерении вернуться в команду. Ради этого форвард согласен существенно снизить свои финансовые запросы.



Неймар хочет набрать форму перед ЧМ-2026, что является его главной целью на текущий момент.



В «Барселоне» пока не приняли решение по бразильцу, который в последнее время регулярно попадает в лазарет.



В январе Неймар заключил трудовой договор с «Сантосом», рассчитанный до лета 2025 года. За команду из Сан-Паулу он провел 4 игры, отметившись в них 1 голом и 1 ассистом.



Transfermarkt.de оценивает 33-летнего футболиста в 15 000 000 евро.