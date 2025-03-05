"Бенфика" - "Барселона". Прогноз на матч Лиги чемпионов 5 марта

Дата публикации: 05-03-2025 11:32

Эти команды всего полтора месяца назад подарили болельщикам один из самых захватывающих матчей группового этапа Лиги чемпионов. Теперь им предстоит снова встретиться на "Эштадиу да Луш", но уже в 1/8 финала.

Матч 21 января стал настоящей драмой: три пенальти, автогол, удаление, девять забитых мячей и невероятный камбэк "Барселоны". Греческий нападающий "Бенфики" Вангелис Павлидис оформил хет-трик к 30-й минуте, а хозяева вели 4:2 вплоть до 78-й. Однако каталонцы под руководством Ханса-Дитера Флика совершили чудо, вырвав победу 5:4 – решающий мяч Рафинья забил на 96-й минуте!

После этого "Барселона", которая показала один из лучших результатов в основном этапе Лиги чемпионов (лучше был только "Ливерпуль"), автоматически прошла в 1/8 финала. А вот "Бенфике" пришлось побороться с "Монако" – 1:0 в первом матче и 3:3 в ответной игре, где вновь блеснул Павлидис.

Форма команд впечатляет: у лиссабонцев среди последних матчей – семь побед подряд во всех турнирах, а "Барселона" в 2024 году пока вообще не знает поражений (12 побед и три ничьи).

Потери в составах

"Бенфика" вынуждена обходиться без нескольких ключевых игроков: из-за травм не сыграют Анхель Ди Мария, Александер Ба и Флорентину. Однако хорошая новость для хозяев – в строй вернулся Ренату Санчеш, пропустивший два месяца.

У "Барселоны" по-прежнему в лазарете Марк-Андре тер Штеген и Андреас Кристенсен, а недавно к ним добавился Гави.

Прогноз и ставки

С учетом формы каталонцев и их невероятного камбэка в январском матче, перспективно выглядит ставка на победу "Барселоны" (коэффициент около 1,9). Также стоит обратить внимание на возможный гол Роберта Левандовского (коэффициент около 2,1).

Готовимся к очередному зрелищному поединку!