Тренер "Бенфики": Нам не важно, считается ли "Барселона" фаворитом

Дата публикации: 05-03-2025 18:51

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Барселоны" в 1/8 финала Лиги чемпионов, подчеркнув, что статус соперника для его команды не имеет значения.

"Для нас не важно, кто считается фаворитом. Важнее сосредоточиться на своей игре и стремиться к победе. Мы выступаем в Лиге чемпионов, вышли в полуфинал Кубка Португалии и уверенно идем в Примейре. Наша главная цель – выиграть как можно больше трофеев в этом сезоне", – цитирует Лаже пресс-служба УЕФА.

Наставник отметил, что подготовка к матчу проходит в обычном режиме, но тактический план может отличаться от предыдущих встреч.

"Мы должны верить в свой прогресс и использовать свои сильные стороны", – добавил Лаже.

Поединок между "Бенфикой" и "Барселоной" состоится сегодня, 5 марта, на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне.